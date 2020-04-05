أربيل تزيد وتيرة فحوصات كورونا وتكشف السبب

2020/04/05 | 16:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة أربيل بإقليم كوردستان العراق، يوم الاحد، زيادة وتيرة فحوصات فيروس كورونا في حدود المحافظة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، أن "السبب في زيادة فحوصات البحث عن المصابين بالفيروس يعود الى كثرة فرق الرد السريع (Rapid Response team) في المدن والاقضية والنواحي والقرى في حدود محافظة اربيل ، وفحص عدد كبير من الاشخاص الملامسين لأناس مصابين".





وأضافت أن "من الأسباب الأخرى فحص عدد كبير من العاملين في المخابز والافران والاسواق الغذائية"، مشيرة إلى "فحص عدد كبير من المواطنين العائدين من الخارج بعد تاريخ الخامس عشر من شهر شباط الماضي"

كما أرجعت المديرية زيادة إجراء الاختبارات إلى "افتتاح عدد كبير من مراكز فحص الاشخاص، إضافة الى استمرار عمل المختبرات الصحية على مدار الساعة ليلا ونهارا".

وأشارت إلى "مسح المواطنين في الاماكن المشتبه بها والاماكن التي حصل فيها تلامس كثير بين الناس، اضافة الى كثرة عدد اماكن الحجر وفحص جميع الاشخاص المحجورين".

وتابعت إنها تقوم أيضا بفحص الاطباء وكوادر المختبرات ومنتسبي المعابر الحدودية ونقاط التفتيش والمطارات.

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