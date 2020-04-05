وفيات كورونا تتخطى 64 ألفاً حول العالم

2020/04/05 | 16:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أظهر إحصاء لرويترز أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم يفوق حاليا مليون و190 ألفا بينما راح ضحيته حتى الآن 64421 شخصا.

ومنذ اكتشاف أول حالة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019، ظهرت حالات إصابة بكوفيد-19 في أكثر من مئتي دولة ومنطقة حول العالم.

وحتى الساعة 0200 بتوقيت جرينتش يوم الأحد، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابة المعروفة بلغ 309845 حالة ووصل عدد الوفيات لديها 8429.

ولدى إسبانيا عدد مقارب للمصابين بالمرض في إيطاليا إذ يتخطى في الدولتين 124 ألفا لكن إيطاليا لديها أعلى عدد وفيات في العالم بتسجيل 15362 وفاة بينما سجلت إسبانيا 11744 وفاة.

وأعلنت ألمانيا حتى الآن عن 96043 إصابة و1420 وفاة بينما سجلت فرنسا 82165 إصابة و7560 وفاة.

أما في الصين التي ظهر فيها المرض فقد وصل عدد المصابين إلى 81669 والوفيات إلى 3329.



وفي إيران التي هي الأشد تضررا في الشرق الأوسط تقترب حالات الإصابة من 60 ألفا والوفيات تقترب من أربعة آلاف.

وتقترب الإصابات في بريطانيا من 42 ألفا وتخطت الوفيات الأربعة آلاف.



وسجلت تركيا ما يقرب من 24 ألف إصابة وما يفوق 500 وفاة.

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