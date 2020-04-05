بالوثائق: دراسة للامن الوطني تحدد 6 اسباب لارتفاع اسعار المواد الغذائية وتطرح 4 حلول

2020/04/05 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

عد جهاز الأمن الوطني، دراسة حول ارتفاع اسعار المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية في البلاد، وفيما شخصت الدراسة اسباب ارتفاع اسعار تلك المواد، أوصت بجملة من الحلول لمعالجة ارتفاع الاسعار، وذلك في ظل حظر التجوال المفروض خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثائق للدراسة، التي اعدتها مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية ضمن جهاز الأمن الوطني، تضمنت 6 اسباب لارتفاع اسعار المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية.

واوصت الدراسة ـ بحسب الوثائق ـ بـ4 حلول للحد من ارتفاع الاسعار.

وكان مصدر حكومي، قد أوضح، الجمعة الماضية، الموقف على خلفية تداول مقطع يظهر اتلاف حمولة شاحنات من الخضر والفواكه، فيما حدد الطرف المسؤول.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الفيديو المتداول في صفحات التواصل الاجتماعي ويظهر فيه اتلاف كميات كبيرة من الخضر، صحيح لكن من قام بعمليات الاتلاف هذه هم مخالفون لقانون الكمارك وعليهم استحقاق كمركي يرفضون دفعه وليس كما قيل انهم تعرضوا لابتزاز من نقاط التفتيش بسبب اجراءات الحظر".

وأضاف، أن "أصحاب هذه الشاحنات قدموا من إقليم كردستان ويرفضون دفع المستحقات الكمركية بحجة دفعها في الإقليم وهناك تواصل مع حكومة الإقليم لحل هذه الإشكالية".

وتابع المصدر، أن "الأجهزة الرقابية والأمنية تقوم بكامل واجبها في متابعة كل نقاط التفتيش ومدى التزامها بالتوجيهات الخاصة بتسهيل نقل البضائع والسلع خلال أيام حظر التجوال وسيتم انزال اقسى العقوبات على من يحاول ابتزاز أصحاب شاحنات النقل".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، مقطعا مصورا يظهر فيها اتلاف كميات كبيرة من الخضر، وقيل انهم تعرضوا لابتزاز من نقاط التفتيش بسبب اجراءات حظر التجوال، وفقا للتواصل الاجتماعي.

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