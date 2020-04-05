وزير الصحة يحدد عدد الإصابات التي سيصلها العراق قبل انتهاء فيروس كورونا.. هل يصاب المتشافي مرة أخرى؟

2020/04/05 | 16:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف وزير الصحة جعفر علاوي، عن امكانية تعرض المتشافين من كورونا إلى الاصابة مرة اخرى، فيما توقع أن يسجل العراق نحو ألفي اصابة قبل ان يتم القضاء على الفيروس بشكل نهائي.وقال علاوي في مقابلة متلفزة تابعتها “يس عراق”: “اتوقع ان نسجل ما بين 1500-2000 اصابة كلية بكورنا قبل اعلان الانتصار عليه […]

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