الشيخ جمال الضاري : اغتيال الناشطة أنوار جاسم وصمة خزي وعار في جبين الحكومة

2020/04/05 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر الأمن العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري على اغتيال الناشطة المدنية في ذي قار.

وقال الشيخ جمال الضاري في تغريدة على حسابه بتويتر، إن جريمة اغتيال الناشطة انوار جاسم في الناصرية، ستبقى وصمة خزي وعار في جبين حكومة تصريف الأعمال التي صمتت على جرائم خطف وقتل الناشطين منذ انطلاق ثورة تشرين.

وشدد على ضرورة أن يقوم القضاءين العراقي والدولي بمحاكمة المجرمين الذين ينفذون عملياتهم بسلاح وعجلات الدولة التي تتحكم بها الميليشيات.

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