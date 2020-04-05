2020/04/05 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أن البلاد في حالة طوارئ وإن لم تعلن، مشددا على الحاجة لمسؤولين لهم صلاحيات تمرير الازمة.

وقال مكتب الكعبي في بيان إن الاخير ترأس، اجتماعا مهما بحضور محافظ النجف لؤي الياسري واعضاء خلية الازمة في المحافظة وقادتها الامنيين ومدراء دوائر الصحة فيها.

واكد الكعبي مع خلية الازمة الحاضرين على ان الزيارة جاءت لدعم ومساندة الاجراءات المتخذة من المحافظة في ظل ارتفاع المؤشرات الوبائية، والوقوف بشكل مباشر على العوائق التي تواجهها خلال ازمة كورونا المستجد، مطالبا الحكومة ووزارة المالية بالإسراع في ارسال التخصيصات المالية الطارئة المخصصة للنجف بما يمكنها من السيطرة من تفشي الوباء في جميع مناطق المحافظة، فضلا عن اعطاء صلاحية لمحافظ النجف للتصرف بمبالغ الايرادات المالية المتاحة للمحافظة خلال ازمة كورونا حصرا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي : البلاد في حالة طوارئ وان لم تُعلن, ونحن بحاجة لمسؤولين لهم صلاحيات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي : البلاد في حالة طوارئ وان لم تُعلن, ونحن بحاجة لمسؤولين لهم صلاحيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).