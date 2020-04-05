حسن سالم : على الحكومة دفع مبالغ مالية وتوزيع حصص تموينية للعوائل العراقية

2020/04/05 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، بدفع مبالغ مالية لمن لا يملكون دخلا شهريا، وتوزيع اكثر من حصة تموينية على المواطنين خلال حظر التجوال.

وقال سالم في تصريح إن رئيس الوزراء، ووزارات التخطيط والتجارة والعمل والمالية مطالبون بالإسراع بتنفيذ منح حصتين تموينية مع اضافة مواد اخرى واطلاق منحة الحماية الاجتماعية لشهرين إضافة الى اطلاق مبلغ ثلاثين الف دينار لكل فرد لا يملك دخل شهري، في ظل الظروف العصيبة التي يتعرض لها أبناء الشعب العراقي خلال محنة وباء كورونا وتطبيق الحظر لمكافحة هذا الوباء ولأجل تخفيف المعاناة الاقتصادية وتحسين اوضاع العوائل محدودة الدخل.

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