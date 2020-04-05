ترامب يثير موجة غضب.. والسبب بن سلمان

2020/04/05 | 16:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةقال موقع ‘ميدل إيست آي’ البريطاني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واجه ردود فعل سلبية وانتقادات كبيرة، عبر موقع تويتر، بعد وصفه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بـ’صديقي’.وأوضح الموقع أن اسم الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، حصل على ترتيب مرتفع ‘تريند’، عبر تويتر، بسبب وصف ترامب لابن سلمان بالصديق، في الوقت الذي ينظر […]

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