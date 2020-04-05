المتحدث باسم انصار الله الاوفياء لـ”العهد”: الحكومة فشلت باستخدام الدبلوماسية لاخراج القوات الامريكية

2020/04/05 | 17:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة رأى المتحدث باسم حركة انصار الله الاوفياء الشيخ عادل الكرعاوي، اليوم الاحد، ان الحكومة العراقية والقوى السياسية فشلت باستخدام الطرق الدبلوماسية لاخراج القوات الامريكية من البلاد، ملوحا الى اتخاذ قرارات حاسمة ضد الوجود الامريكي بالعراق.وقال الكرعاوي في حديث لـ”العهد”، ان “فصائل المقاومة موجودة بالساحة العراقية منذ فترة طويلة وهي حاربت الاحتلال […]

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