2020/04/05 | 17:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، توصية رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية بإصدار عفو خاص عن المحكومين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. توصية رسمية بإصدار عفو عن المحكومين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. توصية رسمية بإصدار عفو عن المحكومين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).