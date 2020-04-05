الإعلام الأمني: استشهاد وإصابة خمسة مقاتلين باعتداء إرهابي في الرطبة

2020/04/05 | 17:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن استشهاد وإصابة خمسة مقاتلين باعتداء إرهابي في مدينة الرطبة.

وذكرت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مقاتلين اثنين استشهدا وأصيب ثلاثة آخرون من الفوج الثالث باللواء الأول في الفرقة الأولى بعد تعرض بالهاونات والرمي المباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة الكليو ٤٥ في الرطبة غربي محافظة الانبار".

وأضافت أن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثاً عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الارهابي".





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