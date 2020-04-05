2020/04/05 | 17:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… تعهد رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي يوم الاحد بعمل حكومته وفي حال تشكيله بتوفير الأجواء الملائمة لإجراء انتخابات المبكرة نزولا عند رغبة الحراك الشعبي في البلاد.وذكر بيان لمكتب الزرفي وتلقته ( المستقلة)… اليوم الأحد ” جاء ذلك خلال لقائه وفدا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، برئاسة رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي يتعهد بتوفير الأجواء الملائمة لإجراء انتخابات المبكرة نزولا عند رغبة الحراك الشعبي في البلاد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي يتعهد بتوفير الأجواء الملائمة لإجراء انتخابات المبكرة نزولا عند رغبة الحراك الشعبي في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).