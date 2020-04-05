وزير الصحة العراقي يتوقع العدد التقريبي للإصابات بكورونا في العراق حتى إعلان النصر عليه

2020/04/05 | 17:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة توقع وزير الصحة العراقي، جعفر صادق علاوي، تسجيل اصابات تقل عن الالفي اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قبل اعلان الانتصار النهائي عليه في العراق، معتبراً اياه رقما بسيطا جداً مقارنة يحدثه الفيروس بدول العالم الكبرى.الوزير وفي مقابلة متلفزة تابعتها “العهد نيوز”، قال: “اتوقع ان نسجل ما بين 1500-2000 اصابة كلية بكورنا […]

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