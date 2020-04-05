النصر : أكثر من 200 نائب تعهدوا للزرفي لحضور جلسة منح الثقة لكابينته الوزارية

2020/04/05 | 17:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن ائتلاف النصر فالح الزيادي، عن تعهد أكثر من مئتي نائب بالحضور والتصويت على كابينة المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي.وقال الزيادي في تصريح، إن الزرفي خاطب مجلس النواب لعقد جلسة رسمية للتصويت على الكابينة الوزارية وأرسل برنامجه … Readmore

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