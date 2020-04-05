المحجوب حبيبي - لنقاوم فيروس كرونا بالوعي الصحي والانضباط، ولنرفض خرافات التضليل بالوعي العلمي

2020/04/05 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المحجوب_حبيبي لنقاوم فيروس كرونا بالوعي الصحي والانضباطولنرفض خرافات التضليل بالوعي العلميمع انتشار أخبار وباء فيروس كورونا الذي بدأ ظهوره من مدينة (ووهان) الصينية، وليعم العالم بعد ذلك، وبعد انتظار وترقب لم يطل كثيراً، قامت منظمة الصحة العالمية بإعلان فيروس كورونا "كوفيد- 19" "جائحة" عالمية...وعمدت جميع دول العالم بما فيها من لم تعرف أي حالة إصابة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والحراسة على حدوده......

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