تحالف القوى يدعو إلى منح الكوادر الطبية قدما لعام واحد نظرا لتضحياتهم

2020/04/05 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت كتلة تحالف القوى العراقية بمنح الكوادر الطبية بمختلف عناوينهم الوظيفية، قدم عام واحد واستثنائهم من التعليمات الوزارية المعمول بها، نظرا للجهود والتضحيات التي تقوم بها تلك الكوادر في الخط الاول للصد لاحتواء وباء كورونا.

وقال رئيس الكتلة رعد الدهلكي في تصريح إنه في الوقت الذي يحاول الجميع الابتعاد وتحاشي المناطق التي تظهر فيها علامات واشارات لوجود وباء كورونا، فأن الكوادر الطبية تسارع لدخول تلك المناطق في معركة شرسة، وتضحيات كبيرة تقوم بها لاحتواء الوباء، الامر الذي يتطلب دعم تلك الكوادر بكل ما هو مستطاع، مادياً ومعنوياً، للعبور من الازمة والوصول الى بر الأمان.

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