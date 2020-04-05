“زيدان” يبحث مع “بلاسخارت” و”تولر” إجراءات القضاء في مواجهة كورونا

2020/04/05 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان كل على حدة المبعوثة الأممية الى العراق جينين بلاسخارت والسفير الأميركي لدى بغداد ماتيو تولر.

بيان لمجلس القضاء، ذكر أن زيدان وبلاسخارت بحثا الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في سبيل التخفيف من مخاطر انتشار فيروس كورونا في السجون ومراكز التوقيف العراقية.

كما بحث زيدان مع تولر إجراءات القضاء في مجابهة مخاطر فيروس كورونا، حيث أبدى السفير الأميركي استعداد بلاده لتقديم الدعم بخصوص ذلك.

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