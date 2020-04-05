2020/04/05 | 17:11 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ واسط يعلن تخصيص قطع أراض سكنية لمنتسبي دائرة صحة المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/05 | 17:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط يعلن تخصيص قطع أراض سكنية لمنتسبي دائرة صحة المحافظة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط يعلن تخصيص قطع أراض سكنية لمنتسبي دائرة صحة المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).