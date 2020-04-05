2020/04/05 | 17:14 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط توجه بتخصيص قطع اراضي الى الملاكات الصحية في دائرة الصحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/05 | 17:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط توجه بتخصيص قطع اراضي الى الملاكات الصحية في دائرة الصحة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط توجه بتخصيص قطع اراضي الى الملاكات الصحية في دائرة الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).