2020/04/05 | 17:14 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالمهدي: اصدار العفو الخاص يخص من أكمل نصف مدة محكوميته باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/05 | 17:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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