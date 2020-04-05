كورونا يودي بـ 151 ايرانيا خلال 24 ساعة

2020/04/05 | 17:14 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران من اكثر الدول المتضررة من فيروس كورونا في الشرق الاوسط

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