فيديو.. قوات

2020/04/05 | 17:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أظهر مقطع مصور، يوم الاحد، قيام قوات الأمن الكوردية بتفريق عشرات الأشخاص في مجلس عزاء تطبيقا لقرارات حظر التجوال ومنع التجمعات التي طبقت في إقليم كوردستان بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفاد مراسل شفق نيوز في أربيل، بان قوات "زيرفاني" فرقت الأشخاص المتجمعين في مجمع دارتو جنوب شرقي أربيل.

وتظهر في الشريط عناصر "الزيرفاني" وهم يدعون النساء الدخول الى المنازل ويطلبون من الشباب العودة الى بيوتهم.

وخاطب عدد من عناصر زيرفاني الشبان المتجمعين خارجاً عن سبب تجمعهم، مشيرين إلى ما حصل في مجلس عزاء بحي كاريزان.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية سجلت أربيل 32 إصابة بفيروس كورونا، وهي لأشخاص خالطوا أحد المصابين في مجلس عزاء بحي كاريزان.

وكان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، قد قال يوم السبت 4 نيسان الجاري، أن الحكومة قررت تشديد إجراءات حظر التجوال لمدة 48 ساعة بعد ملاحظة عدم التزام البعض بالحظر.

واوضح بارزاني إن الالتزام بالتعليمات أمر مهم جداً ويتوجب البقاء في البيوت وعدم الخروج منها.

ويطبق الإقليم منذ أمس السبت حظراً شاملاً على سير المركبات والأشخاص لمدة 48 ساعة في مسعى لاحتواء تفشي الفيروس.

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