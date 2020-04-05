ثلاثي فيورنتينا يتغلب على كورونا

2020/04/05 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلن نادي فيورنتينا، اليوم الأحد، عن تعافي 3 لاعبين في صفوف الفريق من إصابتهم بفيروس كوفيد-19 ال...





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