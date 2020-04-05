2020/04/05 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن نادي فيورنتينا، اليوم الأحد، عن تعافي 3 لاعبين في صفوف الفريق من إصابتهم بفيروس كوفيد-19 ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ثلاثي فيورنتينا يتغلب على كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ متابعة
أعلن نادي فيورنتينا، اليوم الأحد، عن تعافي 3 لاعبين في صفوف الفريق من إصابتهم بفيروس كوفيد-19 ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ثلاثي فيورنتينا يتغلب على كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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