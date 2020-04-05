رئيس لجنة التربية النيابية يقدم 7 مقترحات بشأن اكمال المناهج الدراسية وموعد الامتحانات النهائية

2020/04/05 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قدم رئيس لجنة التربية النيابية، قصي محسن الياسري، الاحد (05 نيسان 2020) 7 مقترحات بشأن اكمال المناهج الدراسية وموعد الامتحانات النهائية، وعدم ضياع العام الدراسي الحالي.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثائق صادرة عن الياسري تتضمن 7 اقتراحات منها :"تحديد الوزارة جدول جديد للامتحانات النهائية ويكون بعد 15/6/2020"، لافتا إلى أن "تكون الامتحانات للصفوف الغير منتهية بحسب ما تم اكماله من فصول المنهج حتى وان كان فصلا واحدا".

واضافت الوثيقة، أن "امتحانات البكالوريا للصف السادس ابتدائي لهذا العام تعلق فقط وتكون الامتحانات داخل المدرسة مع المراحل غير المنتهية".

بغداد اليوم-بغداد

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الأحد (05 نيسان 2020)، إن العراق بحالة في حالة طوارئ وإن لم تُعلن، ونحتاج مسؤولين لهم صلاحيات تمرير الأزمة.

وذكر المكتب الإعلامي للكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخ

بغداد اليوم-بغداد

دعا نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي، الأحد (05 نيسان 2020)، بمنح الكوادر الطبية بمختلف عناوينهم الوظيفية، قدم عام واحد واستثنائهم من التعليمات الوزارية المعمول بها، نظرا للجهود والتضحيات التي تقوم بها تلك الكوادر

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، الاحد (05 نيسان 2020)، إجراء الانتخابات المبكرة مع وفد من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما أكد على ضرورة ان تكون الانتخبابات المقبلة بمعاريير دولية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس ا

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