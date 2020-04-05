نائب عن الفتح لـ”العهد”: القوى الشيعية اتفقت على مرشح بديل للزرفي وسيقدم لرئيس الجمهورية

2020/04/05 | 17:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن النائب عن تحالف الفتح عامر الفائز، اليوم الاحد، اتفاق القوى الشيعية على بديل للمكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي بعد موجة الرفض التي لاقها المكلف.وقال الفائز في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية “، ان ” الجدل مستمر بشان تكليف الزرفي لرئاسة الوزراء قانونا ودستورا و المحكمة الاتحادية غير مكتملة النصاب وقراراتها […]

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