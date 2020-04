أليسا تشعل الأجواء في تويتر بـ”4 كلمات” فقط!

2020/04/05 | 17:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثارت الفنانة اللبنانية أليسا، حماس متابعيها بعدما نشرت تغريدة حول موعد انطلاق اغنيتها الجديدة بعد أيام قليلة.وكتبت اليسا تغريدة رصدتها “يس عراق” قالت فيها: ” few days to go”، أيام قليلة على الانطلاق.few days to go💃💃💃💃 — Elissa (@elissakh) April 5, 2020 وكانت اليسا، قد غردت في وقت سابق قائلة: […]

