بايرن ميونخ الألماني يعود إلى التدريبات من جديد

2020/04/05 | 17:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية _أين} سيعود لاعبو بايرن ميونيخ إلى التدريبات يوم غد الإثنين في مركز تدريبات النادي في المدينة الألمانية.لكن النادي سيتّبع خطوات محدّدة في ظل مكافحة انتشار فيروس "كورونا" خلال عودة اللاعبين إلى التدريبات.وتوقّف الدوري الألماني منذ منتصف الشهر الماضي حتى 30 نيسان/ أبريل الجاري على الأقل بسبب الفيروس.وستكون تدريبات الفريق البافاري من خلال 5 مجموعات تتكوّن كل واحدة منها من أربعة لاعبين وذلك على أربعة ملاعب متباعدة.وبعد التدريبات سيتناول اللاعبون وجبة الغداء على انفراد من خلال وجبة غذائية يحضرها كل لاعب معه بعد أن يكونوا قد تناولوا فطورهم في المنزل.هذا وسيواصل اللاعبون التدرّب في منازلهم من خلال الفيديو وهو البرنامج الذي اتّبعه النادي منذ أيام لكنه سيصبح لمرة أو مرتين أسبوعياً.وسيلحق بايرن بالتالي بالعديد من الأندية التي عادت إلى التدريبات قبل أيام كما ستعود أندية أخرى بدءاً من يوم غد.

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