2020/04/05 | 17:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزداد مخاوف السكان في #إيران من احتمال الانتشار الواسع للإصابات بفيروس #كورونا، وذلك بعد الاجراءات الفاشلة التي تعتمدها السلطات في موجهة الجائحة العالمية، حيث عمّدت بلدية #طهران مؤخراً إلى إطلاق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((فيديو) شوارع إيران مكتظة بمدمني المخدرات ومخاوف من انتشار أكبر لفيروس “كورونا”) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((فيديو) شوارع إيران مكتظة بمدمني المخدرات ومخاوف من انتشار أكبر لفيروس “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).