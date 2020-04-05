2020/04/05 | 17:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلن الجيش الإسرائيلي أن قياديا آخر من أرفع مستوى فيه، دخل اليوم الأحد الحجر الصحي ضمن إجراءات وقف تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.وأكد الجيش في بيان له أن قائد القيادة المركزية اللواء نداف بادان، اضطر لإخضاع نفسه للحجر في مكتبه، بعد أن اكتشف أنه تفاعل مؤخرا بمدني تم تشخيص إصابته بالفيروس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا في إسرائيل.. قيادي عسكري بارز آخر يدخل الحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا في إسرائيل.. قيادي عسكري بارز آخر يدخل الحجر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).