طلَبَ عقد جلسَة منح الثقة: “الزرفي” يمضي قُدُماً ولا يكترث لرافضيه

2020/04/05 | 17:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن رئيس الحكومة المُكلّف #عدنان_الزرفي يسير بثبات نحو نيل المنصب بصبغة رسمية، ولا يأبه لكل الدعوات الرافضة له من محور #طهران المتمثل بـ #تحالف_الفتح.طلبَ “الزرفي” اليوم من #البرلمان_العراقي […]

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