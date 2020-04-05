الإعلام الأمني: استشهاد مقاتلين اثنين غربي الأنبار

2020/04/05 | 17:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، استشهاد مقاتلين اثنين وجرح ثلاثة آخرين في الرطبة غربي محافظة الانبار.

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