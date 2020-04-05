مقتل وإصابة 5 جنود عراقيين بهجوم لداعش في الانبار

2020/04/05 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، مقتل وإصابة 5 جنود عراقيين بهجوم لتنظيم داعش في محافظة الانبار.

وذكر بيان للخلية ورد لـشفق نيوز، أن "تنظيم داعش شن تعرضا بالهاونات والرمي المباشر في منطقة الكليو ٤٥ في الرطبة غربي محافظة الانبار، ما أدى إلى مقتل إثنين وجرح ثلاث آخرين من عناصر الفوج الثالث باللواء الأول في الفرقة الأولى".

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الارهابي".

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