مؤيد عبد الستار - جُحا في زمن الكورونا

2020/04/05 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_عبد_الستار تتردد على السنة الاعلاميين في أجهزة التلفاز كلمة جائحة للتعبير عن الكورونا التي ضربت معظم أرجاء المعمورة وأشاعت الهلع والرعب في النفوس وجعلت الناس تلجأ الى الاختباء في البيوت واحراق البخور وشرب الليمون واستشارة النطاسـيـين عسى أن لا يصيبهم مكروه من كورونا ويضعهم في حيص بيص لايعرفون نتائجه .ورغم ان البشرية تعرضت الى جوائح سابقة لا تقل خطرا عن هذه الكورونا ، الا ان سطوة وسائل الاعلام نشرت الاخب......

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