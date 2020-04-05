أحدث حصيلة لإيران تؤكد وفاة أكثر من3600 مصاب بكورونا وعدد الإصابات الكلي يتخطى ال 58 ألفاً

2020/04/05 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل ارتفاع جديد في حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد.

وأشار المتحدث باسم الوزارة كيانوش جيهانبور في تصريح لوكالة “أرنا ” الإيرانية للانباء، إلى تسجيل مئة وإحدى وخمسين حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الوفيات منذ ظهور الوباء في ايران إلى ثلاثة الاف وستمئة وثلاث حالات، فيما سجلت الجهات الصحية الفين وأربعمائة وثلاث وثمانين إصابة جديدة، ليصل مجمل عدد الإصابات إلى ثمانية وخمسين الفا ومائتين وست وعشرين، مبينا ان من بين الإصابات أكثر من أربعة آلاف بحالة صحية حرجة.

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