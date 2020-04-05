الحجامي : أعداد مصابي كورونا في جانب الكرخ تستمر بالانخفاض

2020/04/05 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، أن اعداد المصابين في جانب الكرخ بانخفاض مستمر.

ونقلت دائرة صحة بغداد الكرخ عن الحجامي قوله، إن الملاكات في دائرة صحة بغداد الكرخ تقوم بمسح جميع الملامسين من ذوي المصاب بفيروس كورونا والسكان القريبين وأهالي منطقة الملحانية بعد التأكد من وجود إصابة جديدة بالمرض، مبينا أن “مسح الملامسين يكون من خلال اخذ عينات الدم لإرسالها إلى المختبر العام والفحص بالجهاز الحراري للتأكد من عدم إصابتهم.

ونوه الحجامي إلى أن أعداد المصابين في جانب الكرخ من بغداد بانخفاض مستمر، مؤكداً أنه في حال استمرار المواطنين الالتزام بالحظر والإجراءات الوقائية يمكن السيطرة على المرض.

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