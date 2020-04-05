نائب عن الحكمة يؤكد الزرفي سوف يمر بتشكيل الحكومة ولديه 170 صوتًا

2020/04/05 | 17:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….قال النائب عن كتلة الحكمة علي البديري بامتلاك رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي170 ‪ صوتا نيابيا وسوف يمر بتشكيل الحكومة .وقال البديري لل( المستقلة) اليوم الأحد أن “الزرفي يمتلك ما يقارب 170 ‪ صوتًا لنواب من كتل سياسة مختلفة “.وأشار البديري أن “البرلمان سيمنح الثقة للزرفي في حال انعقاد الجلسة بوقتها المحدد”.[…]

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