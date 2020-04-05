مقتل واصابة 5 مقاتلين بتعرض شنه داعش بالهاونات غربي الانبار

2020/04/05 | 17:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن مقتل واصابة 5 مقاتلين بهجوم لداعش غربي الانبار.

وقال الخلية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" إن "مقاتلين إثنين استشهدا وجرح ثلاثة آخرون من الفوج الثالث باللواء الأول في الفرقة الأولى بعد تعرض بالهاونات والرمي المباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة الكليو ٤٥ في الرطبة غربي محافظة الانبار".

واضافت ان "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الارهابي وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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