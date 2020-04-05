فيورنتينا يعلن شفاء نجومه من كورونا

2020/04/05 | 17:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الأحد، شفاء لاعبيه الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال فيورنتينا، في بيان رسمي: "يعلن النادي أن الاختبارات التي أجراها مؤخرًا باتريك كوتروني وجيرمان بيزيلا ودوسان فالهوفيتش، أثبتت أنهم تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف البيان: "نود أن ننتهز هذه الفرصة لشكر الأطباء والممرضات والمستشفيات التي تواصل خدمة من يحتاجون لرعاية طبية، في هذا الوقت الصعب لإيطاليا والعالم بأسره".

وأتم: "يعمل فيورنتينا مع مؤسسات كاريجي وسانتا ماريا نوفا من خلال حملة نجحت في جمع أكثر من 760 ألف يورو، لشراء مواد ومعدات رئيسية لاستخدامها في مكافحة الوباء".

يذكر أنه تم الإعلان بشكل رسمي عن إصابة 13 لاعبًا من الدوري الإيطالي بفيروس كورونا.

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