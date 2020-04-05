بالوثيقة.. عبد المهدي يدعو رئيس الجمهورية لاصدار عفو خاص عن السجناء

2020/04/05 | 17:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، رئيس الجمهورية برهم صالح إلى إصدار عفو خاص عن السجناء، بسبب انتشار فيروس كورونا.وبحسب الوثيقة التي حصلت "كلكامش برس" على نسخة منها، فإن عبد المهدي طلب "اصدار عفو خاص عن كل من اكمل نصف محكوميته او لمن بقى على محكوميته اقل من سنة او المحكوم عليه بمدة سنة فأقل"، مستثنياً بعض الجرائم من ذلك.

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