شرطة كربلاء تتوعد المخالفين لحظر التجوال بعقوبات قانونية مشددة

2020/04/05 | 17:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوعدت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الأحد، لمخالفين والمروجين لكسر لحظر التجوال بإجراءات قانونية مشددة.وقالت القيادة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "إجراءات حظر التجوال مستمرة حسب قرارات خلية الأزمة، ولم يتم رفع أي سيطرة".واضافت أن "كل من يقوم بالترويج لكسر الحظر أو يقوم بالتجوال سوف يعرض نفسه إلى إجراءات قانونية مشددة".واوضحت قيادة شرطة كربلاء في ختام بيانها أن "وجود السيطرات في المدينة والحظر الصحي، هو من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين".

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