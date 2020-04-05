وزير النفط : على المنتجين تحمّل المسؤولية في قيادته الى شاطئالاستقرار عبر اتفاق خفض جديد

2020/04/05 | 17:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أكد وزير النفط ثامر الغضبان على أهمية انعقاد الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط(أوبك) والمنتجين المتحالفين معها من خارجها في هذه الفترة الحرجة التي تواجه فيها السوق النفطية العالمية فائضاًتسبب بتراجع كبير في أسعار النفط لانهم في مركب واحد، مشدد على ضرورة ان يتحمل الجميع المسؤولية.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان لع […]

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