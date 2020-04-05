هولندا تسجل 115 وفاة جديدة بكورونا

2020/04/05 | 17:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأفادت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الأحد، بتسجيل 115 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا، في تراجع لافت لوتيرة ارتفاع المتوفين بالمرض في هولندا.وذكر المعهد الوطني للصحة، المعني رسميا بمتابعة تطورات وباء فيروس كورونا في هولندا، أن "حصيلة الوفيات بالمرض ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية الى 115 حالة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1766 بعد أن كان على مستواها 1651 أمس السبت".ويمثل هذا الرقم تراجعا ملموسا في وتيرة الارتفاع اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في هولندا، حيث سبق أن سجلت في البلاد يوم 2 نيسان 166 حالة وفاة، وفي 3 منه 148 وفاة، ويوم أمس السبت 164 وفاة.وأفاد المعهد الوطني للصحة بأن حصيلة المصابين ارتفعت خلال اليوم الماضي 1224 حالة ووصلت إلى 17 ألفاً و851 مصابا، في زيادة طفيفة لهذا المعدل يوميا مقارنة مع الإحصائيات السابقة.

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