مقتل واصابة 5 جنود بهجوم لداعش غربي الانبار

2020/04/05 | 17:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت خلية الاعلام الحربي، اليوم الاحد، عن مقتل واصابة خمسة جنود بهجوم لعناصر تنظيم داعش الإرهابي غربي الانبار.وقالت الخلية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مقاتلين اثنين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، من الفوج الثالث في اللواء الأول من الفرقة الأولى، بعد تعرض مقرهم لقصف بقذائف الهاون والرمي المباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة الكليو 45 في الرطبة غربي محافظة الانبار".وأضافت ان "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الارهابي وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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