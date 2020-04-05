بالفيديو..مشجع إيطالي متعصب لإبنه: هناك رونالدو واحد فقط!

2020/04/05 | 17:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أحدث النجم البرتغالي لاعب يوفنتوس الايطالي كرستيانو دعاية ايجابية لمعجبيه من الاطفال.أحد معجبي كرستيانو من الصغار طلب من والده تسريحة طريقة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، لينتهي به الحال بقصة شعر الظاهرة رونالدو الشهيرة في كأس العالم عام 2002، فيما قال له والده ضاحكاً: “لا يوجد إلا رونالدو واحد”.

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