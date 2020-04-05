بالفيديو..اللحظات الاولى لأغتيال “مسؤول الجواسيس” في حزب الله اللبناني

2020/04/05 | 17:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت مصادر لبنانية محلية، اليوم الاحد، مقتل مسؤول في حزب الله اللبناني قرب إحدى البلدات الحدودية جنوب البلاد.وذكرت تقارير صحفية، ان ” مسؤول ملف ملاحقة “العملاء والجواسيس” في حزب الله محمد علي يونس اغتيل في منطقة كفركلا الحدودية”.ولم ترد معلومات اضافية عن الحادث من المصادر الرسمية، في حين ذكر عناصر […]

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