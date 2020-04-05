بسبب كاميرا الـ “آيفون”.. أبل تدفع 75 ألف دولار إلى “هاكر”

2020/04/05 | 17:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة منحت شركة أبل الأميركية قرصانا إلكترونيا مكافأة قدرها 75 ألف دولار، بعدما تمكن من اكتشاف ثغرة مكنته من الوصول إلى كاميرات هاتف آيفون وأجهزة حاسوب “ماك”.وكشف الباحث الأمني والمسؤول السابق في شركة “أمازون”، راين بيكرين أنه عثر على 7 نقاط ضعف داخل متصفح “سفاري” الذي تعتمده أبل في أجهزتها، على ما […]

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