2020/04/05 | 18:13 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد واصابة 3 اشخاص من عائلة واحدة بانفجار ناسفة في تلعفر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/05 | 18:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد واصابة 3 اشخاص من عائلة واحدة بانفجار ناسفة في تلعفر) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد واصابة 3 اشخاص من عائلة واحدة بانفجار ناسفة في تلعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).