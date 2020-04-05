مانشستر سيتي أول نادٍ إنجليزي يرفض الدعم الحكومي بسبب كورونا

2020/04/05 | 18:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن نادي مانشستر سيتي بات أول نادٍ إنجليزي يرفض الاستعانة بالدعم الحكومي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأندية في “البريمير ليغ”، بسبب توقف النشاط الكروي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.وذكرت الصحيفة اليوم الأحد أن “مانشستر سيتي أبلغ الموظفين في النادي أنه لن يقوم بتخفيض رواتبهم لمواجهة هذه […]

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