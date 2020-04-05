عبد المهدي يرحب بمقترح أمريكي لفتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأمريكية

2020/04/05 | 18:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… رحب رئيس الوزراء حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي بمقترح أمريكي لفتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأمريكية، فيما اكد السفير الاميركي في بغداد ماثيو تحديد الوفد المفاوض وموعد بدء المباحثات.وقال مكتب عبد المهدي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الأحد إن رئيس الوزراء “استقبل السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، وتضمن اللقاء التباحث في الملفات المشتركة بما في ذلك مكافحة انتشار جائحة كورونا وأهميةالتعاون والتنسيق بين دول العالم للسيطرة على الفايروس وحماية الأرواح من مخاطر الإصابة به واجراءات تشكيلالحكومة العراقية الجديدة“.ورحب عبد المهدي، بـ “فتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأمريكية، بما يحقق مصالحهماالمتبادلة وفي ظل القرارات والمستجدات في العراق والمنطقة“.ونقل البيان تأكيد السفير الأميركي لعبد المهدي “مقترح واشنطن لتحديد الوفد المفاوض وموعد بدء المباحثات“.وتابع البيان أن “المقترح ما سبق للعراق ان اقترحه في رسائل ولقاءات متعددة“.( النهاية)

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