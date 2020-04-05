2020/04/05 | 18:16 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجربة لرقم الإسعاف الفوري (122) على الهواء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/05 | 18:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجربة لرقم الإسعاف الفوري (122) على الهواء) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجربة لرقم الإسعاف الفوري (122) على الهواء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).